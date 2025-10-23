Долги еще поторгуются

Как стало известно “Ъ”, ВТБ (MOEX: VTBR) выставил на продажу портфель долгов на 16 млрд руб., что является рекордным предложением на рынке цессии в последние годы. Для упрощения реализации банк разбил портфель на 69 лотов и распределил по 4 крупным торговым площадкам. Профессиональные взыскатели высоко оценивают долги ВТБ — в 10–12%, несмотря на то что кредиты необеспеченные, с просрочкой более двух лет.

О том, что ВТБ объявил тендер по продаже розничных просроченных долгов сразу на четырех площадках, рассказали участники рынка. Общий объем предлагаемого к продаже портфеля составляет 16 млрд руб. Долги необеспеченные, с просрочкой более дух лет, существенная часть уже просужена, отмечают собеседники “Ъ”. Торги назначены на конец октября. В рамках портфеля продаются только долги самого ВТБ, а не присоединенных к нему банков.

В ВТБ “Ъ” пояснили, что в указанный портфель включены беззалоговые кредиты: кредитные карты, потребкредиты и автокредиты без обеспечения. «На продажу выставлена задолженность, которую экономически выгоднее продать, чем урегулировать внутренними подразделениями банка,— пояснили в ВТБ.— Ранее этим клиентам были предложены все возможные меры урегулирования». В банке уточнили, что портфель разделен на 69 лотов со средней суммой задолженности примерно 172 млн руб. «Размещение предложения на нескольких площадках в формате открытого аукциона привлекает большее число покупателей, создает между ними конкуренцию и позволяет максимизировать финальную сумму сделки»,— подчеркнули в ВТБ.

Объем цессии, выставленной на продажу в этом году, в среднем на четверть превышает показатели прошлых двух лет, указывают в ВТБ. «Это общий тренд: сейчас "дозрела" просрочка по кредитам тех лет, когда выдачи по необеспеченным кредитам активно росли год к году,— поясняют в банке.— В первом квартале мы не продавали цессию и в четвертом квартале не планируем, то есть текущий объем находится в рамках запланированного бизнес-плана». Общий объем, выставленный на четырех площадках,— это очень крупный портфель для текущего года и достаточно заметный для конкретного продавца, говорит коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова. «Такие портфели ждут, и спрос на них высокий»,— добавляет она.

С учетом количества и средней суммы лотов, безусловно, покупателей будет несколько. Круг претендентов достаточно широк — от небольших региональных агентств, которые могут «целиться» в конкретные портфели с привязкой, например, к их географии, до крупнейших покупателей с фокусом на миллиардные покупки. Действительно, данный портфель можно назвать крупным, если мы говорим о единовременной продаже, согласны в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: «Для единоразовой продажи это рекорд, но в пересчете на ежемесячные лоты это нормальный показатель, так как есть кредиторы, которые выставляют портфели регулярно, и есть те, кто с разной периодичностью, и совершенно логично, что их размер будет отличаться».

Участники рынка обращают внимание на то, что разбивка на большое число лотов соответствует новым трендам рынка (см. “Ъ” от 17 октября). «Это тенденция этого года, поскольку позволяет привлечь к торгам небольшие компании, которые ограничены в средствах, но хотели бы развивать бизнес в цессионном сегменте,— поясняет заместитель гендиректора АБК (компания владеет ЭТП "Рынок долгов") Евгения Уткина.— Для более крупных компаний это возможность минимизировать риски в случае, если портфель будет среднего качества».

По словам гендиректора торговой площадки Debex Марата Брука, пока обсуждать гипотетическую цену продажи портфелей ВТБ рано. «Во-первых, это не единственное предложение из банковских портфелей,— поясняет он.— Во-вторых, финальная цена зависит и от того, останутся ли бюджеты на покупку долга у коллекторов». Тем не менее собеседники “Ъ” уверены, что цена продажи будет на уровне 10–12%, что немало даже для обеспеченных долгов. «На лоты ВТБ всегда очень высокий спрос, потому что там достаточно полные данные и в целом адекватное качество просрочки. И по ним всегда цена выше среднего»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Ранее Драйв Клик банк продал обеспеченные автокредиты по цене 9%, и участники рынка сочли это хорошей ценой (см. “Ъ” от 15 октября).

До конца года коллекторы ждут оживления рынка цессии. «В конце перед отчетным периодом у банков возникает необходимость высвободить баланс от проблемных активов,— говорит Татьяна Волегова.— В четвертом квартале флагманские продавцы выставляют самые крупные объемы заложенного в годовой бизнес-план лимита просрочки на продажу».

Ксения Дементьева