Автокредиты по хорошей цене

ДрайвКлик-банк, передавший большую часть своего автокредитного портфеля Сбербанку, на одном аукционе продал больше просроченных автокредитов, чем все банки за весь прошлый год. Задолженность в объеме 9 млрд руб. была реализована по цене около 9% от номинала. Эксперты обращают внимание, что на аукционы банки, как правило, выставляют пулы кредитов без подробной информации о залоге и с большой глубиной просрочки, что снижает стоимость такой просрочки.

В августе 2025 года ДрайвКлик-банк, дочерний банк Сбербанка, продал на электронной торговой площадке «Рынок долгов», оператором которой выступает входящее в экосистему Сбербанка коллекторское агентство «Активбизнесконсалт» (АБК), портфель просроченных автокредитов номинальным объемом 9 млрд руб. Об этом рассказали два источника “Ъ” на финансовом рынке. По словам одного из собеседников “Ъ”, просроченная задолженность была разбита на пять лотов, из которых четыре примерно равного номинала были выставлены с одинаковой начальной стоимостью в 150 млн руб. Еще один лот небольшого объема был с задолженностью без обеспечения, которая образовалась после реализации залога по автокредиту и не была погашена. Весь объем был реализован за более чем 800 млн руб., или около 9% от номинальной суммы долга.

По данным отчетности на 1 сентября 2025 года, портфель розничных кредитов ДрайвКлик-банка составлял 18 млрд руб. С начала года за счет передачи большей части портфеля в Сбербанк он сократился более чем в десять раз. При этом просроченная задолженность (с учетом процентов по долгу) на отчетную дату составляла 13,7 млрд руб., сократившись с начала года на 17,7%.

По словам собеседника “Ъ”, проданный на аукционе портфель просроченных автокредитов был передан на баланс коллекторов в сентябре. И тем самым этот результат не был отражен в последней отчетности банка. Однако в результате этих сделок портфель просроченной задолженности должен сократиться до менее чем 5 млрд руб. Стоит отметить, что, согласно отчетности, ранее в этом году портфель просроченных кредитов ДрайвКлик-банка значительно снижался дважды — в апреле (на 1,8 млрд руб.) и в июле (на 2,7 млрд руб.).

Сбербанк начал процесс перевода на свой баланс портфеля автокредитов из ДрайвКлик-банка в конце 2024 года, когда тот был лидером рынка автокредитования. В результате в сентябре этого года было завершено объединение всего автокредитного бизнеса под единым брендом (см. “Ъ” от 29 сентября). Тогда в Сбербанке пояснили, что основной объем кредитного портфеля был переведен по договорам цессии — это свыше 370 тыс. договоров с клиентами (свыше 95% портфеля). Оставшаяся небольшая часть должна быть переведена на баланс материнской структуры в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку будут переданы в рамках заключительных процедур в начале 2026 года. Итоги последнего аукциона в Сбербанке не комментируют.

Между тем проданный объем автокредитов является довольно существенным для коллекторского рынка. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля этого сегмента в цессионных портфелях не превышает 1% от объема долгов, выставленных на продажу. «По итогам прошлого года банки продали автокредитов, обеспеченных залогом, на сумму всего 7,5 млрд руб., а срок просрочки в них превышал несколько лет»,— сообщили в НАПКА. Гендиректор аукционной площадки по продаже просроченной задолженности Debex Марат Брук считает, что о просрочке по автокредитам пока можно говорить лишь как о потенциально интересном продукте.

Эксперты в целом оценивают положительно итоги аукциона. Коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова считает, что 9% от номинальной стоимости портфеля — это очень неплохая цена для просроченных автокредитов. Тем более что, по ее словам, в случае с автокредитной цессией речь обычно идет о довольно глубокой просрочке не менее двух-трех лет и по совокупности этих факторов такая просрочка оценивается невысоко.

При этом остаются сложности со взысканием как самого долга, так и заложенного имущества. Как отмечает управляющий директор «Первого клиентского бюро» (крупнейшая коллекторская компания) Павел Михмель, на практике банки выставляют на продажу автокредиты без ключевой информации о предмете залога. В частности, не указывают наличие залога, VIN-номер автомобиля, его местонахождение и другие важные детали, которые напрямую влияют на цену и дальнейшую логику работы с данным кредитом. «Несмотря на наличие залога, речь идет о залоге в виде движимого имущества — его можно спрятать, перегнать или утилизировать. Поэтому мобильность залога напрямую влияет на стоимость просрочки»,— говорит она. Марат Брук также отмечает, что «реализация коллекторами полученных автомобилей при текущих кредитных ставках, мягко говоря, затруднительна».

Однако, по словам Павла Михмеля, у продаваемых банками автокредитов есть потенциал для роста цены. В частности, при условии предоставления информации о наличии залога и увеличения объема информации о предмете залога, отмечает эксперт.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева