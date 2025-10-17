Банки дробят портфели

В третьем квартале объем предложенных к продаже банковских долгов вопреки сезонности сократился более чем на 10% по сравнению со вторым кварталом. При этом средняя цена по закрытым сделкам выросла в полтора раза и вернулась к уровню 2024 года. По словам участников рынка, причины такого роста в том, что банки предлагают к продаже портфели меньшими лотами, что позволяет участвовать в их покупке большему числу игроков и разгоняет цену. Высокая стоимость долгов снижает аппетиты крупных игроков на рынке цессии, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

“Ъ” ознакомился с исследованием Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и онлайн-торговой площадки Debex по рынку банковской цессии (продажи долгов) по итогам третьего квартала. Согласно ему, за квартал банки выставили на продажу долги на сумму 95,5 млрд руб., 87% из которых были выкуплены. По сравнению со вторым кварталом (107,2 млрд руб.) объем предложенных к продаже долгов сократился на 11%. По словам управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, такое снижение является нетипичной тенденцией, так как традиционно третий квартал считается началом «высокого сезона» на рынке банковской цессии. «В 2025 году относительно предшествующих лет банки были вынуждены существенно ограничить свои риск-аппетиты в целом и особенно в кредитовании,— поясняет управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Оборачиваемость кредитных портфелей замедлилась, соответственно, снизилось и предложение в сегменте цессии».

Всего за девять месяцев банки выставили на продажу долгов на 258 млрд руб., что стало рекордным показателем за последние несколько лет. Обеспечил такой результат второй квартал, когда цена долгов была на очень низком уровне — 4,7% от суммы долга.

В третьем квартале средняя цена по закрытым сделкам вернулась к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 7,4%. Гендиректор Debex Марат Брук связывает рост цены в третьем квартале с улучшением качества портфелей и увеличением доли досудебных кейсов. «Есть тренд на непросуженные портфели. Кроме того, в судебных портфелях уже с вынесенным решением появился тренд на указание ИНН в договорах, что существенно облегчает работу»,— добавляет гендиректор ПКО «Филберт» Андрей Иванов.

Впрочем, есть и еще один немаловажный фактор роста цен на портфели банковской просрочки. На рынке есть деньги, есть новые покупатели, как следствие, это тоже разгоняет цену, особенно на качественные портфели, говорит Андрей Иванов. «В третьем квартале конкуренция обострилась за счет активного участия в торгах небольших компаний-покупателей. Очевидно, для расширения пула клиентов банки выставили на продажу достаточно много мелких лотов, что усилило конкуренцию,— отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.— Такие покупатели готовы платить цену выше справедливой, так как небольшие лоты появляются на рынке не всегда». По данным ЭТП «Рынок долгов», крупные кредиторы стали разбивать портфели на небольшие лоты, что привлекло внимание некрупных игроков рынка, подтверждает заместитель гендиректора АБК (владеет ЭТП «Рынок долгов») Евгения Уткина. Доля «небольших» лотов до 150–200 млн руб. сейчас составляет четверть от портфеля в объемном выражении, с начала года эта доля выросла на 5–7%, приводят данные в НАПКА.

При этом участники рынка уверены, что тренд на куплю-продажу небольших долгов сохранится по крайней мере в ближайшем времени. «Тренд будет продолжаться,— говорит руководитель ПКО ЮСВ Александр Ермолаев.— Но дальнейшее снижение ключевой ставки и удешевление фондирования повлечет активизацию более крупных игроков, которые, вероятно, начнут забирать долю в покупках у менее крупных». «Малые игроки фокусируются на специфических сегментах,— отмечает начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.— Это признак зрелости рынка. Он будет выгоден и банкам-продавцам, потому что создает здоровую конкуренцию».

Участники рынка сходятся во мнении, что при консервативном варианте рынок предложений будет на уровне прошлого года (388 млрд руб.— объем предложения), при позитивном — рост год к году может составить более 10%. Средняя цена может быть в диапазоне 5–7,5%, однако она будет зависеть полностью от спроса и качества лотов, прогнозируют в НАПКА.

