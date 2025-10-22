Малайзия все еще ожидает ответ от России об участии Путина в саммите АСЕАН

Как узнал «Ъ», малазийские власти все еще ожидают ответ от России по поводу участия президента РФ Владимира Путина в саммите АСЕАН в Малайзии. По словам источника «Ъ», малазийский премьер Анвар Ибрагим надеется, что российский лидер прибудет в Куала-Лумпур для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в МИД Малайзии сообщали, что президент США Дональд Трамп прибудет в Куала-Лумпур 26 октября.

По итогам сентябрьских переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщал, что его российский коллега «серьезно рассматривает» возможность визита в Малайзию. Малазийский премьер тогда отмечал, что в ближайшее время в Куала-Лумпур намерены приехать президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян.

В сентябре агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима сообщало, что ожидает участия в саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

47-й саммит АСЕАН пройдет в Куала-Лумпуре 26-28 октября. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН в мае этого года во время встречи с российским лидером в ходе визита в Россию. Премьер Малайзии тогда говорил, что визит господина Путина в Малайзию станет «самым большим подарком для народа Малайзии».

Как прошли майские переговоры президента России и премьера Малайзии, читайте в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Легкий троннинг».

Анастасия Домбицкая