Bernama: Путин и Трамп приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Ця.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава малазийского правительства также сообщил, что бразильский лидер Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердили участие в саммите ассоциации.

В июле в Куала-Лумпуре прошло заседание глав МИДов стран АСЕАН. Тогда на полях мероприятия министр иностранных дел РФ Сергей Лавров незапланированно встретился с госсекретарем США Марко Рубио. В комментарии «Ъ» господин Рубио тогда сообщил, что президент Дональд Трамп действительно «разочарован из-за отсутствия прогресса» и «отсутствия гибкости» в позиции России по Украине. Он также говорил, что на переговорах обсуждался новый подход к урегулированию, который может потенциально открыть дверь к дальнейшему прогрессу.

Анастасия Домбицкая