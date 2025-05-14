Легкий троннинг

14 мая президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выяснял, кто же поедет следующим утром в Стамбул на переговоры и с кем. Но оказалось, что главная интрига содержалась в самом конце, когда лидеры двух стран уже зачитали свои неизбежные заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анвар Ибрагим очень близко к сердцу принял рассказ Владимира Путина про три трона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анвар Ибрагим очень близко к сердцу принял рассказ Владимира Путина про три трона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В то время как все в этот день были маниакально озабочены добычей информации о том, кто поедет в Стамбул на переговоры, в Зеленой гостиной Кремля собирались российские переговорщики для встречи с делегацией Малайзии.

Здесь были уже и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и помощник президента Юрий Ушаков, которые, по информации “Ъ”, уже тогда никуда не собирались (хотя еще накануне днем никто про себя ничего не знал наверняка). Уровень делегации в Стамбул понижался на глазах.

Но имя человека, который возглавит российскую делегацию, еще не было объявлено, и интрига сохранялась. Впрочем, и не Владимир Путин же. А мне уже рассказывали про Владимира Мединского.

Мне этот вариант понравился, честно говоря, больше всего. То есть прерванные в марте 2022 года переговоры в Стамбуле продолжаются. В составе российской делегации — Роман Абрамович (тем более что его видели накануне в Москве) и Леонид Слуцкий. С другой стороны — господа Арахамия, Арестович и британский премьер, который в какой-то момент должен прервать эти бессмысленные переговоры и принудить Украину воевать до последнего солдата...

Впрочем, непредсказуемость ситуации такова, что даже приезда Владимира Путина не взялся бы до конца исключать ни один независимый наблюдатель (впрочем, таких в этот день в Зеленой гостиной Кремля не было).

Интересно, что здесь, в Зеленой гостиной, обращал на себя мое внимание еще один человек — глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как и всю предыдущую неделю. Дело в том, что он был тут, на переговорах, все пять, кажется, праздничных дней. Без него не обходились, кажется, ни одни двусторонние переговоры: ни с Венесуэлой, ни с Буркина-Фасо, ни с Зимбабве... Ни теперь, с Малайзией. Всем он был нужен, вот в чем дело. И при этом оставался странно незамеченным в помещении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские переговорщики объяснялись за закрытыми ртами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Российские переговорщики объяснялись за закрытыми ртами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никто друг другу ничего особенного не сказал на заседании в узком составе. А и не ждали.

— Господин премьер-министр, у меня большая просьба. Передайте самые наилучшие пожелания Верховному правителю султану Ибрагиму. Мы ждем его с визитом в Россию,— попросил коллегу господин Путин.

Они пообедали и вышли с заявлениями к журналистам в Малахитовом фойе Кремля.

Да и заявления для прессы обойдутся, казалось, без жертв. Но нет.

Мы выяснили, что «российско-малазийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются и обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным». Казалось бы, чего еще?

Да, более очевидным стало присутствие Игоря Сечина:

— Малайзийский нефтегазовый концерн Petronas,— пояснил Владимир Путин,— входит в акционерный капитал «Роснефти»... Наша страна поставляет на малайзийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля...

Анвар Ибрагим признался:

— Я восхищаюсь теми связями, которые между нами есть, потому что я понимаю историю, культуру и огромный вклад в том, что касается литературы и искусства, балета, на котором я как раз и не был, потому что у нас очень плотная повестка дня.

Какая бы она ни была, теперь в нее забьют и балет для Анвара Ибрагима.

Премьер-министр Малайзии между тем продемонстрировал, что Россия не пожалеет о приглашении его в Москву:

— Мы заняли определенную позицию в том, что касается Малайзии, АСЕАН (Речь, видимо, шла о том, что АСЕАН так толком и не определилась по поводу российско-украинского кризиса.— А. К.). Мы сами будем решать, что лучше для Малайзии и для ее народа! Поэтому мы хотели бы установить сотрудничество, союз с Российской Федерацией, восстановить прямые авиаперелеты между нашими странами. Мы считаем, что это возможно!

Это выглядело похвально.

— От имени правительства и народа Малайзии я хотел бы сказать следующее, что это самый большой подарок для народа Малайзии, если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре,— добавил Анвар Ибрагим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидание начала переговоров было полно внутреннего напряжения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ожидание начала переговоров было полно внутреннего напряжения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но что же такое уже пару минут порывался сказать Владимир Путин? Чему так странно улыбался во время речи коллеги? Что же такое он вдруг вспомнил и решил не скрывать? Нет, просто не мог скрыть...

Это стало ясно сразу после того, как закончил Анвар Ибрагим.

Заявление президента России стало громоподобным. Стены Большого Кремлевского дворца не слышали ничего подобного.

— У нас действительно сложились очень добрые, доверительные и дружеские отношения,— начал Владимир Путин.— Господин премьер-министр сказал, что он интересуется историей и культурой России. Это мы очень ценим. Сейчас только в Андреевском зале рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал. Там стоят три трона...

И тут Анвар Ибрагим начал просто давиться от смеха. Он закрывал лицо руками, он хотел и не хотел, чтобы господин Путин продолжал. Но хотел он или не хотел, а Владимир Путин продолжал:

— И я спросил господина премьер-министра: «Господин премьер-министр, три трона стоят. Один — для царя, второй — для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?»

То есть это была полноценная загадка. И загадай он ее любому министру, депутату или сенатору, для которых Андреевский зал, может, уж родной, уверен, правды нам бы не узнать.

— Господин премьер-министр,— продолжил Владимир Путин,— практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены».

В Малахитовом фойе раздался хохот. Российские переговорщики от души радовались, что спросили не их.

Причем громче всех смеялся Анвар Ибрагим.

Хорошего человека сразу видно.

— Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю,— закончил господин Путин.— Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон.

Он закончил, но вопрос остался. Так для кого же?

Владимир Путин хотел встать, но Анвар Ибрагим покачал головой и запротестовал:

— Я должен ответить! У меня только одна жена... Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк! «Три трона, вы видите?» Я сказал: «Конечно, вот этот справа — для жены, а с другой стороны — для второй жены». Но я понял, что это для матери!

То есть премьер-министр дал понять, что он пошутил.

— Второй трон — для ма-а-мы!..— уточнил и господин Путин.— Обмен информацией полезен.

Ходишь-ходишь в Малахитовый зал на эти переговоры годами, а все равно что-то еще происходит.

Андрей Колесников