Мотивом была ревность: СК попросил заключить под стражу пикалевского Отелло

Следственный комитет попросил заключить под стражу 28-летнего подозреваемого в убийстве 49-летнего повара в Пикалево, сообщает 47news. Мотивом расправы стала ревность, молодой человек планировал построить отношения с женой соперника.

В качестве доказательств серьезности своих намерений задержанный оформил на супругу покойного собственную квартиру. О связи жены со своим бывшим коллегой муж узнал, однако развод давать отказался.

В итоге молодой человек пришел в кафе на Советской улице, где выхватил нож и нанес многочисленные удары в шею и грудь оппонента. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Андрей Маркелов