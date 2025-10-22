Тело повара с ножевыми ранениями нашли в Пикалево у входа в кафе

Днем 21 октября у входа в кафе на Советской улице в городе Пикалево обнаружили труп 49-летнего повара заведения с резаными ранами грудной клетки и шеи, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 28-летний местный житель, ранее работавший поваром в этом же кафе. По предварительным данным, смертельной разборке между работниками заведения предшествовал конфликт. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неадекватного петербуржца с ножом задержали в доме на Новосибирской улице по подозрению в убийстве пенсионерки.

Андрей Маркелов