Глава Росрыболовства опроверг дефицит барабули на рынке

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил об отсутствии дефицита барабули на российском рынке, несмотря на снижение ее вылова в Черном и Азовском морях из-за действующих ограничений. Об этом сообщает «Прайм».

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Снижение вылова этой рыбы связано с ограничениями после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Барабуля обитает в прибрежных водах Черного и Азовского морей.

«Есть определенные ограничения, связанные с естественными, понятными причинами, потому что ее вылов осуществляется в Азовском и в Черном море. Понятно, что рыбаки не могут так же эффективно работать в связи с определенными запретами. Но какого-то дефицита на рынке мы не видим», — прокомментировал Илья Шестаков.

Алина Зорина

