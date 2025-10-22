Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о трубопроводе «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть. Польский дипломат в среду выразил надежду, что ВСУ «удастся вывести из строя нефтепровод».

В комментарии ТАСС Мария Захарова задалась вопросом, считают ли власти Польши, что и другие гражданские объекты «должны быть уничтожены». «С точки зрения Усамы бен Сикорского», — сказала представитель МИД РФ.

Критика в адрес польского министра иностранных дел сегодня поступила также из Венгрии. Его коллега Петер Сийярто прокомментировал слова об отсутствии гарантий безопасности для Владимира Путина в случае, если его самолет окажется в воздушном пространстве Польши.