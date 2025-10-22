Взятку притянуло неводом

Как стало известно “Ъ”, Краснодарский краевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки. По данным следствия, бригадир рыболовецкой артели Владимир Боженко, уличенный в незаконном лове в реке Дон, передал судье полмиллиона рублей за возврат ему конфискованного невода и двух лодок. Обвиняемый Боженко утверждает, что изъятые орудия лова стоят меньше взятки.

На заседании по уголовному делу в отношении экс-главы Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко было оглашено обвинительное заключение. Елену Коблеву в СКР обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Как следует из обвинительного заключения, летом 2022 года Владимир Боженко являлся фигурантом уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ): сотрудники пограничной службы обнаружили в его лодке несколько килограммов судака, выловленного без разрешения. Мировой суд Азовского района Ростовской области 28 сентября 2022 года назначил Владимиру Боженко судебный штраф и вынес решение о конфискации орудий лова: невода длиной 480 м и двух моторных лодок.

По версии следствия, господин Боженко пожаловался на ситуацию предпринимателю Николаю Студеникину, директору цеха по переработке рыбы, куда бригадир артели сдавал улов. Господин Студеникин обеспокоился прекращением поставок и стал искать возможность вернуть конфискованные орудия лова. Леонид Караханов, компаньон Николая Студеникина, сообщил ему о знакомстве с председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой, после чего Владимир Боженко, обсудив ситуацию, согласился передать через этих лиц взятку сотруднице судебной системы за решение вопроса, утверждает следствие.

Разговор Леонида Караханова с Еленой Коблевой состоялся 2 ноября 2022 года в служебном кабинете судьи.

Председатель суда пообещала содействие, и спустя неделю решение мирового суда о конфискации было отменено Азовским райсудом с направлением в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Во время встречи с господином Карахановым, полагает обвинение, Елена Коблева назвала цену своей услуги — 500 тыс. руб. По рекомендации судьи Владимир Боженко изготовил и передал в мировой суд фальшивый договор купли-продажи орудий лова, по которому лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году. На этом основании решение о конфискации было отменено 15 декабря 2022 года, а Леонид Караханов передал судье Коблевой требуемую сумму, утверждает обвинение. По мнению правоохранительных органов, госпожа Коблева обеспечила вынесение нужных решений, используя свой авторитет в судебной системе Ростовской области.

Николай Студеникин признал вину, Елена Коблева и Владимир Боженко — нет.

Владимир Боженко сообщил, что он действительно пытался вернуть конфискованные лодки и невод, но только законными методами. Договор от 2021 года о продаже лодок, которые он отдал знакомому в качестве возврата долга, был составлен на тетрадном листе без соблюдения каких-либо формальностей.

«Договор не был фальшивым — в 2022 году я просто переписал документ с правильными формулировками и представил его в суд. Никаких просьб Студеникину о передаче взятки от меня не было»,— обратился к участникам процесса Владимир Боженко. Подсудимый утверждает, что его материальное положение сложное — он получает небольшую зарплату и в одиночку воспитывает двоих детей, поэтому у него не было возможности собрать средства на взятку в полмиллиона рублей. Более того, по словам Владимира Боженко, конфискованные у него лодки и сеть сильно изношены, их цена гораздо ниже 500 тыс. руб., утверждает подсудимый.

Анна Перова, Краснодар