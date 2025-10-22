АГА, сейчас

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГА) требует взыскать с АО «Международный аэропорт “Краснодар”» 55,4 млн руб. неосновательного обогащения и 10,2 млн руб. процентов за использование светосигнального оборудования и другого имущества. Суды дважды выносили противоположные решения, поскольку, как поясняют юристы, применяли различные правовые подходы.



Как стало известно «Ъ-Кубань», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» судится с АО «Международный аэропорт “Краснодар”» из-за использования имущества без договора. Ведомство пытается взыскать с АО неосновательное обогащение в размере 55,4 млн руб. и 10,2 млн руб. процентов.

Как следует из материалов дела, Федеральному государственному унитарному предприятию «Администрация гражданских аэропортов» принадлежит ряд объектов, находящихся в Краснодарском аэропорту, в частности, светосигнальное оборудование, дизели, кабели и пр. С июля 2014 по декабрь 2020 года договорные отношения об использовании спорного имущества между сторонами отсутствовали. Согласно позиции истца, АО «Международный аэропорт “Краснодар”» использовало имущество в отсутствие правовых оснований.

В суде ответчик утверждал, что спорные объекты являются частью единого имущественного комплекса аэродрома и не могут быть предметом отдельных правоотношений. Однако, по мнению суда, для того чтобы совокупность объектов юридически признавалась единым недвижимым комплексом, необходима специальная госрегистрация этого комплекса как единого объекта права. Без такой регистрации совокупность объектов, даже если они функционально связаны, с точки зрения закона остается набором отдельных объектов.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» занимается формированием эффективной аэродромной инфраструктуры Российской Федерации, ее развитием и обеспечением конкурентоспособности. Предприятие является основным балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения, а также аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ.

В первом судебном процессе, который удовлетворил иск, суд исходил из того, что ответчик не представил выписку из ЕГРН, которая подтверждала бы, что все имущество аэродрома, включая спорные объекты, зарегистрировано как единый недвижимый комплекс. При новом рассмотрении суд применил иной правовой подход, указав, что для применения специального правового регулирования аренды аэродромного имущества не требуется, чтобы совокупность объектов была зарегистрирована как единый недвижимый комплекс. То есть достаточно того, что объекты функционально объединены общей целью обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки самолетов и составляют единый функциональный комплекс аэродрома.

«Такой подход соответствует специфике правового регулирования аренды аэродромного имущества, установленного Воздушным кодексом, законом о госрегулировании развития авиации и ПП 1666», — отмечает судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев. По его словам, формулировка о непредставлении доказательств регистрации единого недвижимого комплекса в первоначальных решениях использовалась судами для обоснования того, что спорные объекты являются самостоятельными объектами права. Однако кассация указала, что этот формальный критерий не имеет решающего значения для квалификации правоотношений по аренде аэродромного имущества, и при новом рассмотрении суд должен был исследовать фактическое функциональное единство объектов, а не наличие или отсутствие специальной регистрации комплекса.

Следующее рассмотрение состоится в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа 30 октября. Александр Терентьев говорит, что вероятнее всего, в кассации данное решение устоит, так как кассационный суд рассматривает только законность решений нижестоящих судов и оценивает правильность применения норм материального и процессуального права. А при переоценке правового подхода к данному спору суд уже выявил нестыковки в предыдущем решении, и опровергнуть его выводы технически и с правовой позиции будет практически невозможно.

Елена Турбина