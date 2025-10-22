На Кубани возбудили 4 дела в отношении местного жителя за порчу дома экс-супруги

В Кореновске по заявлениям местной жительницы о порче имущества бывшим мужем возбудили четыре уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С апреля по июнь жительница города неоднократно обращалась в местный отдел МВД с жалобами на экс-супруга. Женщина сообщала о повреждении ее частного дома: бывший муж облил здание красной жидкостью и оставил надписи на заборе.

По этим фактам следователи возбудили четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Личности участников преступления установлены. Сейчас проводятся следственные действия.

Алина Зорина