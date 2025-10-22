США продают странам Евросоюза газ по цене французских духов Chanel, из-за чего экономика ЕС разрушается. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Газ, который поставляют из Америки в Европу, — это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже»,— заявил Вячеслав Володин во время обсуждения бюджета России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (цитата по ТАСС).

Власти Евросоюза демонстрируют безответственное отношение к своим гражданам, добавил председатель Госдумы. По его словам, будущее отразит последствия решений, которые приняли европейские чиновники.

На этой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК хочет добиться от стран-союзников запрета на импорт российского газа после 2027 года. Совет Евросоюза в рамках плана по отказу от российского газа утвердил запрет на его транзит через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Начиная со следующего года страны Евросоюза будут обязаны подтверждать происхождение газа перед импортом. При этом Совет ЕС упростил требования к документации для ввоза газа нероссийского происхождения.

