ЕК: запрет на импорт газа из России не снимут даже в случае мира на Украине

Еврокомиссия хочет добиться от стран-союзников запрета на импорт российского газа после 2027 года, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. По его словам, данная мера не относится к основному пакету санкций и не будет зависеть от урегулирования конфликта с Украиной. В случае одобрения запрета он будет введен навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

Господин Йоргенсен подчеркнул, что, несмотря на усилия Брюсселя, ЕС закупает в России более 13% газа от своего импорта. По словам господина Йоргенсена, против проекта активно выступает Словакия, передает ТАСС.

Если Совет ЕС поддержит план Еврокомиссии об отказе от поставок российского газа, потребуется утверждение Европарламента. Как утверждает Дан Йоргенсен, с этим проблем возникнуть не должно. Европарламент хочет ускорить данный процесс и запретить закупки российского газа уже в начале 2027 года.