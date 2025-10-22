Минфин РФ предложил продлить лицензии на продажу алкоголя в Анапе на год

Минфин России предложил продлить на год сроки действия лицензий на розничную продажу алкоголя для предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Соответствующий проект изменений в постановление правительства от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации» опубликован на портале нормативных правовых актов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Мера касается бизнеса, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

«Установить, что на 12 месяцев продлевается срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) для лицензиатов, осуществляющих указанную деятельность на территориях муниципальных образований города-курорта Анапа и Темрюкского района, сроки действия которых истекли (истекают) в 2026 году», — предлагается в документе.

Сведения о продлении внесут в государственный реестр лицензий в течение трех рабочих дней после вступления постановления в силу. В документе также сказано, что лицензиат имеет право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год действия лицензии на розничную продажу алкоголя, срок которой истекает в 2026 году.

Алина Зорина