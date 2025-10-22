Дело трех участников украинского нацбатальона возвращено из ЮОВС в прокуратуру

Уголовное дело трех участников украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ) Евгения Пятигорца, Марины Мищенко и Линии Прутян вернули из Южного окружного суда в прокуратуру. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что дела трех подсудимых рассматривались вместе с 15 другими участниками вооруженного формирования, которых признали виновными в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и попытке насильственного захвата власти в ДНР (ст. 278 УК РФ). Контрактников и мобилизованных украинцев, которые состояли в батальоне, приговорили к срокам от 15 лет до 21 года.

Константин Соловьев