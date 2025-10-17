Ростовский суд защитил власть в ДНР

В Ростове-на-Дону вынесли приговор 15 участникам украинского националистического батальона «Айдар» (признан в РФ террористическим и запрещен). Контрактников и мобилизованных украинцев, которые в нем состояли, признали виновными в насильственном захвате власти в ДНР, а также в участии в террористической организации. Фигурантов приговорили к срокам от 15 лет до 21 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил всем 15 фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: пресс-службы ЮОВС Суд назначил всем 15 фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: пресс-службы ЮОВС

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 15 военнослужащим ВСУ, обвиняемым в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и попытке насильственного захвата власти в ДНР (ст. 278 УК РФ).

Как установил суд, Андрей Шолик, Вячеслав Байдюк, Виталий Крохалев, Дмитрий Федченко, Николай Чуприна, Виталий Грузинов, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Игорь Гайоха, Александр Таранец, Владимир Макаренко, Роман Недоступ, Владислав Ермолинский и Сергей Калинченко в разное время вступили в националистический батальон «Айдар» (признан в РФ террористическим и запрещен). В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в инкриминируемых деяниях.

Дела подсудимых Евгения Пятигорца, Марины Мищенко и Линии Прутян были, по ходатайству обвинения, выделены в отдельное производство. Их обвиняют в аналогичных преступлениях.

Установлено, что 11 фигурантов — Чуприна, Радченко, Забайрачный, Никитюк, Гайоха, Таранец, Макаренко, Недоступ, Ермолинский, Калинченко и Грузинов – проходили в составе батальона специальную подготовку. Они обучались физической, тактической, огневой, топографической, военно-инженерной, медицинской и психологической дисциплинам, изучали правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Еще шесть человек — Шолик, Байдюк, Крохалев, Недоступ, Калинченко и Грузинов — до вступления в вооруженное формирование участвовали в боевых действиях в составе различных подразделений ВСУ против вооруженных сил ДНР и ЛНР. Еще троих — Недоступа, Калинченко и Грузинова — дополнительно обучали в учебных центрах ВСУ.

Свою вину признали лишь двое подсудимых. Суд назначил всем 15 фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Шолик, Байдюк и Крохалев получили по 16 лет, Федченко — 15. Чуприну, Радченко, Забайрачного, Никитюка, Таранца и Ермолинского приговорили к 20 годам. Гайохе и Макаренко назначили по 18 лет. Максимальные сроки — 21 год — получили Грузинов, Недоступ и Калинченко.

Адвокаты сообщили, что обжалуют приговор в военном апелляционном суде. «Мы обязаны обжаловать, так как 13 подсудимых не признали вину. В данном деле, мы считаем, применима Женевская конвенция, так как мой подзащитный (Александр Торопец — Ъ) и другие подсудимые не являются комбатантами (лицами, принимающими непосредственное участие в боевых действиях, — Ъ), их не обвиняют в военных преступлениях, никто из них не совершал действий, которые могли быть квалифицированы как военное преступление. Соответственно, их нельзя привлекать к ответственности за саму принадлежность к стороне вооруженного конфликта и просто за участие в боевых действиях, если они не совершали военных преступлений», — заявила адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, непризнавшие вину обратили внимание суда на то, что были призваны либо подписали контракты, но не совершали противоправных действий, а лишь являлись участниками формирований страны-участницы конфликта.

В судебной практике существуют прецеденты, в которых подсудимые, участники вооруженных формирований Украины, были обменены на российских военнослужащих и осуждены заочно. Ранее «Ъ» сообщал, что двое мужчин и девять женщин, которые являлись участниками нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен), были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными.

Константин Соловьев