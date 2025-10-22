Краснодар лидирует по росту числа фитнес-клубов в России

Краснодар показал рекордный прирост фитнес-клубов среди крупнейших городов России — за полтора года их число увеличилось на 36,5%, тогда как в городах-миллионниках рост составил лишь 15,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты проекта Commers Estate.

В мае 2024 года в городе работало 416 залов, к октябрю 2025-го их стало 568 — на 152 больше. Пик пришелся на сентябрь, когда количество клубов достигло 618 — максимального значения за все время наблюдений.

Для сравнения: в 16 городах-миллионниках совокупное число фитнес-клубов за тот же период выросло с 7033 до 8134. Доля Краснодара в общем объеме увеличилась с 5,9 до 7%.

Развитие индустрии связано с высоким миграционным притоком в регион, теплым климатом и спросом на lifestyle-услуги, считают эксперты. Основными драйверами открытий стали федеральные сети, однако параллельно увеличивается присутствие локальных студий.

В первом полугодии 2025 года Краснодар стал центром фитнес-активности на юге страны, однако осенью рынок перешел к стабилизации: часть небольших студий прекратила работу, а крупные игроки сосредоточились на укреплении позиций.

Лия Пацан