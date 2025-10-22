На Кубани количество объявлений о продаже пунктов выдачи заказов выросло на 59%

За девять месяцев 2025 года количество объявлений о продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Краснодарском крае увеличилось на 59%, а спрос со стороны предпринимателей — на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Формат продолжает набирать популярность благодаря росту e-commerce, а также возможности запустить бизнес с понятным масштабом и низким порогом входа»,— отметил эксперт.

Также, по словам Ильи Дудковского, среди лидеров по спросу — IT-бизнес, включающий разработку сайтов, мобильные приложения и онлайн-игры. Интерес покупателей к этому направлению вырос на 96%. Сегмент, по оценке эксперта, остается перспективным благодаря независимости от локации и возможности масштабирования.

«В Краснодарском крае сохраняется активный интерес к приобретению и запуску готового бизнеса. Особенно выделяются те сегменты, где бизнес-модель предполагает быстрый старт и понятную операционную модель»,— отметил господин Дудковский.

Наталья Решетняк