В Севастополе осудили юристов за хищение квартиры на 3,1 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя осудил руководителя и сотрудника юридической фирмы за хищение квартиры на улице Ерошенко. Жилье стоимостью более 3,1 млн руб. должно было перейти городу как выморочное имущество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следствие установило, что в октябре 2016 года умер единственный владелец квартиры на улице Ерошенко в Севастополе. У него не было наследников, поэтому жилье должно было стать собственностью города. Его сожительница и ее сестра обратились в юридическую компанию с просьбой переоформить недвижимость.

Соучастники добыли поддельное свидетельство о браке между владельцем и его сожительницей. На основании фальшивого документа женщина вступила в наследство. В августе 2017 года на ее имя зарегистрировали право собственности.

Сотрудник юридической фирмы признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Руководитель фирмы осужден по ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация, руководство и непосредственное участие в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Суд назначил бывшему руководителю штраф 500 тыс. руб., а сотруднику — два года условно с испытательным сроком три года и штраф 100 тыс. руб. Расследование в отношении остальных участников продолжается. На квартиру наложили арест.

Это второй приговор в отношении бывшего руководителя юрфирмы за неделю. Ранее Гагаринский районный суд Севастополя приговорил его к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. за покушение на мошенничество при оформлении аренды земли. Суд также запретил ему заниматься деятельностью в области права в течение двух лет. Оба приговора пока не вступили в силу.

Алина Зорина