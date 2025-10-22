На строительство 14 котельных на Кубани направили 300 млн рублей

В 2025 году на строительство 14 котельных в Краснодарском крае власти направили 300 млн руб. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов завершить все работы до начала отопительного сезона. Стройка продолжается еще в четырех районах, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

До введения котельных в эксплуатацию в четырех муниципалитетах Краснодарского края используют альтернативные источники тепла. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Пергун заверил, что до конца года работы завершат в Абинском и Тимашевском районах, а в Крымском и Щербиновском — в 2026 году.

«Тема очень важная, вижу обращения от жителей в соцсетях, пусть и единичные, но вопросы все равно по поводу холодных батарей еще поступают»,— рассказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства региона оперативно реагировать на все сообщения жителей Краснодарского края и точечно решать вопросы.

Алина Зорина