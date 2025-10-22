Бывший судья Верховного суда Адыгеи скончался

Судья Верховного суда Республики Адыгея в отставке Александр Голубев скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Александр Голубев начал карьеру в судебной системе в 1970 году с должности народного судьи Майкопского городского народного суда. В 1976 году его избрали членом коллегии Адыгейского областного суда, заместителем председателя Адыгейского областного суда.

В 1992 году Александр Голубев был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда Республики Адыгея, которую занимал до 2002 года. С 2002 года он продолжил работу в качестве судьи этого же суда.

Ему присвоены почетные звания за защиту прав, свобод и законных интересов граждан: «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный юрист Республики Адыгея» и другие.

В 2005 году он ушел в отставку.

«Судейское сообщество Республики Адыгея глубоко скорбит в связи с кончиной Александра Ивановича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина