ОКР оспорит в CAS решение о недопуске российских лыжников к отбору на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) намеревается оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских атлетов к мировым турнирам. О подготовке соответствующего иска сообщил глава ОКР Михаил Дегтярев, который также занимает пост министра спорта РФ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Решение о недопуске российских лыжников и сноубордистов было принято советом FIS 21 октября.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение Совета FIS»,— заявил господин Дегтярев. Он отметил, что апелляция будет подана «в кратчайшие сроки».

По словам главы ОКР, позиция российской стороны усилилась «благодаря недавнему прецеденту». 20 октября Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Таисия Орлова