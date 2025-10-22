Уральского музыканта Женьку Радость арестовали на 14 суток за песни иноагентов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость). Его признали виновным в мелком хулиганстве (ч 1. ст. 20.1 КоАП РФ) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Музыкант в центре Екатеринбурга исполнял песни Монеточки (внесена в реестр иностранных агентов), Noize MC (Иван Алексеев внесен в реестр иностранных агентов) и других исполнителей. Он выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко.

Евгений Михайлов был задержан 21 октября, его оставили в отделе полиции. Протокол за хулиганство, по данным адвоката, связан с наличием в песнях мата.

На заседании в качестве доказательства вины сторона обвинения представила видеозаписи уличных выступлений музыканта.

Анна Капустина