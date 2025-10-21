В Екатеринбурге задержали уличного музыканта, выступавшего в поддержку Наоко

В Екатеринбурге задержали уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость), который выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко. Музыкант пел в центре Екатеринбурга песни Монеточки (признана иноагентом), Noize MC (признан иноагентом) и других исполнителей. Видеозаписи с выступлений он публиковал в своих социальных сетях.

Фото: Telegram-канал Евгения Михайлова

«Я задержан»,— написал он сегодня у себя в Telegram-канале. «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) также сообщает о его задержании.

На прошлой неделе певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, арестовали на 13 суток за организацию уличного концерта в Санкт-Петербурге. В суде заявляли, что девушка давала уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания», организовав тем самым «массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб». Видео с массовым исполнением песен Дианы Логиновой вместе с группой «Стоптайм» распространились в социальных сетях. Артисты исполняли запрещенную к распространению на территории России песню «Кооператив "Лебединое озеро"» иностранного агента Noize MC.

Позже в отношении Дианы Логиновой составили два административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Алексей Буров