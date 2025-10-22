Моор подписал шесть концессий по развитию систем водоснабжения Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал первые шесть из 16 концессионных соглашений, запланированных на этот год. Они нацелены на развитие систем водоснабжения и водоотведения в округах региона, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Общий объем инвестиций превысит 18 млрд руб.

Концессионером в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) стало ООО «Тюмень Водоканал», компания будет развивать системы в Бердюжском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Тюменском (Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования), Упоровском и Ярковском округах.

Как сообщил губернатор, компания уже показала эффективность работы в Тюмени, Тюменском и Исетском округах. К выполнению обязанностей концессионер приступит с 1 января. «Согласно условиям концессий, строительство и модернизация объектов должны быть завершены в течение ближайших 15 лет. Еще 34 года концессионер будет обслуживать существующее и вновь созданное муниципальное имущество»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области уже работают 23 концессионных соглашений в 13 муниципалитетах — на модернизацию объектов ЖКХ на их территориях привлекли более 47,5 млрд руб. Распространить использование концессионной модели для модернизации водоснабжения и водоотведения планируется на 16 округов. Общий объем инвестиций на первом этапе превысит 54 млрд руб., что позволит модернизировать и построить почти 500 коммунальных объектов. Заключить еще 16 концессий правительство региона планирует до конца года, в их рамках также построят и обновят объекты ЖКХ.

Ирина Пичурина