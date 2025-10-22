Минфин не согласился с ЦБ по поводу оферты миноритариям ЮГК

Минфин не согласен с позицией Центробанка (ЦБ), который предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото ГК» из-за перехода 67,2% ЮГК государству. Росимущество говорило об отсутствии соответствующего юридического механизма. Минфин считает, что «Бюджетным кодексом не предусмотрено такое действие», пояснил замглавы министерства Алексей Моисеев.

Оферта миноритариям — предложение о выкупе акций для акционеров, владеющих небольшим количеством обычных или привилегированных бумаг. Она выставляется, когда инвестор приобретает более 30%, 50% или 75% общего количества акций.

По словам замминистра, возникла коллизия законов — Бюджетного кодекса и закона об АО (по которому требуется оферта нового акционера). Минфин считает, что Бюджетный кодекс «выше, чем федеральный закон». Как пояснил господин Моисеев, Росимущество не было покупателем пакета акций, а только выполнило решение суда об их передаче. В этом случае требование оферты не соответствует «духу закона», считает замминистра.

Алексей Моисеев сообщил, что «все не так однозначно», и у Минфина с ЦБ разные точки зрения по этой теме. «Мы находимся в дискуссии с ЦБ, дискуссия, как вы заметили, пока не очень конструктивная идет... Мы, очевидно, выйдем на какое-то решение, я думаю, что оно всех удовлетворит»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Проблема может быть решена поправками в закон об АО, уточнил замглавы Минфина. Оферта миноритариям «будет одним из предметов дискуссии» с новым инвестором ЮГК. Министерство исходит из того, что оферту должен будет сделать этот инвестор.

Росимущество стало мажоритарным акционером ЮГК в июле. Суд постановил изъять доли основного акционера компании Константина Струкова, его дочерей и доверенных лиц по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

