ЦБ предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям ЮГК

Центробанк России предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям ПО «Южуралзолото Группа Компаний». По истечении 35-дневного срока Росимущество как новый владелец пакета акций компании уже должно было разместить предложение о выкупе, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Оферта миноритариям — предложение о выкупе акций для акционеров, владеющих небольшим количеством обычных или привилегированных акций. Оно выставляется, когда инвестор приобретает более 30%, 50%, 75% общего количества акций. В июле этого года Росимущество стало мажоритарным акционером ПАО «Южуралзолото ГК». Согласно отчетности компании на 15 июля, Росимущество владеет 67,2% акций ЮГК.

В сентябре председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявлял, что Росимущество должно было выставить оферту еще 18 августа. Он отметил, что когда «само государство не выполняет правила, установленные Государственной думой, подписанные президентом», это серьезно влияет на фондовый рынок.

8 октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что на ситуацию в ЦБ пожаловалась Московская биржа. Регулятор признал, что государство не предложило выкупить акции ЮГК и направил в Росимущество соответствующее предписание.