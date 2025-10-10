Росимущество заявило о невозможности выставить оферту миноритариям по акциям ЮГК

В законодательстве нет механизма, который позволил бы Росимуществу направить миноритариям оферту по акциям «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО «ЮГК» для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов»,— сообщили в Росимуществе.

Банк России предписал Росимуществу выставить оферту миноритарным акционерам ЮГК. Предписание связано с тем, что истек 35-дневный срок, в течение которого ведомство, как новый владелец пакета акций ЮГК, должно было разместить предложение о выкупе.

Председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявлял, что Росимущество должно было выставить предложение о выкупе еще 18 августа.

Росимущество стало мажоритарным акционером ЮГК в июле. Суд постановил изъять доли основного акционера компании Константина Струкова, его дочерей и доверенных лиц по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.