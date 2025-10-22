Замруководителя «АСПЭК-Интерстрой» осудили за посредничество во взяточничестве

27-летний замруководителя ООО «АСПЭК-Интерстрой» Павел Бушуев признан виновным первомайским райсудом Ижевска в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что 16 июля исполнительный директор ООО «АСПЭК-Интерстрой» Ренат Мутизов около одного из домов на ул. Удмуртской в Ижевске передал через фигуранта взятку в размере 600 тыс. руб. инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» («Росстройконтроль»). Целью передачи денег должностному лицу было беспрепятственное подписание актов проверки строительного объекта «Станция подготовки воды “Кама-Ижевск”», часть работ по которому была произведена с нарушениями ГОСТ и отклонениями от проектной документации. Однако инспектор отказался от получения взятки и обратился в следственные органы.

Напомним, о задержании фигуранта стало известно в середине июля. Подробнее о ходе расследования читайте в материале: «Конверт вложили в дело».

Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального СУ СК и УФСБ по Удмуртии. В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъята документация. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься подрядными работами по возведению объектов капитального строительства на протяжении двух лет. Кроме того, он был оштрафован на 1,2 млн руб.

Дело Павла Бушуева было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта — исполнительного директора ООО «АСПЭК-Интерстрой» Рената Музитова в настоящее время находится на рассмотрении в суде.