Конверт вложили в дело
Сотрудник генподрядчика по станции «Кама-Ижевск» обвинен во взяточничестве
Первомайский райсуд Ижевска отправил под домашний арест 27-летнего заместителя руководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой», обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК). Следствие считает, что фигурант лично передал 600 тыс. руб. инспектору строительного контроля за беспрепятственное подписание актов приемки работ, выполненных с нарушениями, на станции подготовки воды «Кама-Ижевск». Объект возводится с весны 2021 года. 17 июля премьер Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что сроки сдачи станции были вновь перенесены.
Павел Бушуев во время избрания меры пресечения
Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии
Сегодня, 18 июля, Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения 27-летнему заместителю руководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой» Павлу Бушуеву, обвиненному во взяточничестве (ст. 291 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигуранта отправили под домашний арест на два месяца. Генподрядчик возводит станцию подготовки воды «Кама-Ижевск».
По данным регионального СУ СКР, Павел Бушуев передал 600 тыс. руб. в конверте, вложенном между документов, инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля». Это произошло днем 16 июля около одного из домов на улице Удмуртской в Ижевске.
Предполагалось, по данным следствия, что за эти деньги инспектор проведет беспрепятственную приемку работ на станции «Кама-Ижевск», часть которых были произведены с нарушением госстандартов и отклонением от проектной документации.
Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики, в обязанности Павла Бушуева входили среди прочего организация работ на стройплощадке, управление инженерами, взаимодействие с субподрядчиками и проверка объемов выполненных работ. На должность замруководителя проекта его назначили весной 2024 года.
Исполнение контракта ООО «АСПЭК-Интерстрой» по строительству станции началось в марте 2021 года. Его стоимость составляет 548 млн руб. Генподрядчик должен был сдать объект в сентябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты. По данным портала госзакупок, за ненадлежащее исполнение договорных обязательств «АСПЭК-Интерстрой» было предъявлено две претензии общей суммой свыше 100 млн руб. Готовность объекта сейчас составляет 59%.
За день до задержания господина Бушуева, 17 июля, председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов написал в Telegram-канале об очередном сдвиге сроков сдачи объекта. «Частично на это повлияла невозможность закупить планируемое импортное оборудование. Его заменили аналогами. Сейчас подрядчик проводит гидравлические испытания, выявляет протечки и исправляет недочеты. Сдан один из шести подземных резервуаров. Поставил подрядчику задачу ускорить работы»,— рассказал господин Ефимов. Получить комментарий о конкретных сроках сдачи объекта «Ъ-Удмуртия» не удалось.
Строительство станции «Кама-Ижевск»
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В ООО «АСПЭК-Интерстрой» ситуацию с задержанием сотрудника не прокомментировали. Вину фигурант признал частично. На судебном заседании 18 июля Павел Бушуев и его адвокат не возражали против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. По статье о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.