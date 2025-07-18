Конверт вложили в дело

Первомайский райсуд Ижевска отправил под домашний арест 27-летнего заместителя руководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой», обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК). Следствие считает, что фигурант лично передал 600 тыс. руб. инспектору строительного контроля за беспрепятственное подписание актов приемки работ, выполненных с нарушениями, на станции подготовки воды «Кама-Ижевск». Объект возводится с весны 2021 года. 17 июля премьер Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что сроки сдачи станции были вновь перенесены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Бушуев во время избрания меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Павел Бушуев во время избрания меры пресечения

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 18 июля, Первомайский райсуд Ижевска избрал меру пресечения 27-летнему заместителю руководителя проекта ООО «АСПЭК-Интерстрой» Павлу Бушуеву, обвиненному во взяточничестве (ст. 291 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигуранта отправили под домашний арест на два месяца. Генподрядчик возводит станцию подготовки воды «Кама-Ижевск».

По данным регионального СУ СКР, Павел Бушуев передал 600 тыс. руб. в конверте, вложенном между документов, инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля». Это произошло днем 16 июля около одного из домов на улице Удмуртской в Ижевске.

Предполагалось, по данным следствия, что за эти деньги инспектор проведет беспрепятственную приемку работ на станции «Кама-Ижевск», часть которых были произведены с нарушением госстандартов и отклонением от проектной документации.

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики, в обязанности Павла Бушуева входили среди прочего организация работ на стройплощадке, управление инженерами, взаимодействие с субподрядчиками и проверка объемов выполненных работ. На должность замруководителя проекта его назначили весной 2024 года.

Исполнение контракта ООО «АСПЭК-Интерстрой» по строительству станции началось в марте 2021 года. Его стоимость составляет 548 млн руб. Генподрядчик должен был сдать объект в сентябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты. По данным портала госзакупок, за ненадлежащее исполнение договорных обязательств «АСПЭК-Интерстрой» было предъявлено две претензии общей суммой свыше 100 млн руб. Готовность объекта сейчас составляет 59%.

За день до задержания господина Бушуева, 17 июля, председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов написал в Telegram-канале об очередном сдвиге сроков сдачи объекта. «Частично на это повлияла невозможность закупить планируемое импортное оборудование. Его заменили аналогами. Сейчас подрядчик проводит гидравлические испытания, выявляет протечки и исправляет недочеты. Сдан один из шести подземных резервуаров. Поставил подрядчику задачу ускорить работы»,— рассказал господин Ефимов. Получить комментарий о конкретных сроках сдачи объекта «Ъ-Удмуртия» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство станции «Кама-Ижевск»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Строительство станции «Кама-Ижевск»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В ООО «АСПЭК-Интерстрой» ситуацию с задержанием сотрудника не прокомментировали. Вину фигурант признал частично. На судебном заседании 18 июля Павел Бушуев и его адвокат не возражали против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. По статье о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Полина Сичинава