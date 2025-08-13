Исполнительный директор «Аспэк-Интерстроя» арестован по делу о даче взятки

Первомайский райсуд Ижевска отправил в СИЗО 47-летнего исполнительного директора ООО «Аспэк-Интерстрой» Рената Музитова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере (ст. 291 УК).

По данным регионального СУ СКР, днем 16 июля фигурант через посредника — замруководителя проекта — передал инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» взятку в размере 600 тыс. руб. за подписание актов проверки строительного объекта. Это произошло в Ижевске на ул. Удмуртской. Инспектор отказался от взятки и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Подсудимый и его адвокат возражали против избрания данной меры пресечения. Суд принял решение заключить фигуранта под стражу на два месяца, до 12 октября. По статье грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее под домашний арест на два месяца был отправлен 27-летний замруководителя проекта Павел Бушуев. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве (ст. 291 УК). Следствие считает, что он лично передал инспектору деньги в конверте, вложенном между документов. Строительным объектом является станция подготовки воды «Кама-Ижевск». «Аспэк-Интерстрой» выступает генподрядчиком.

