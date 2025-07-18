Замруководителя проекта ООО «Аспэк-Интерстрой» задержан за дачу взятки

Заместитель руководителя проекта ООО «Аспэк-Интерстрой» задержан по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК) инспектору ФБУ «Федеральный центр строительного контроля», сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что днем 16 июля 27-летний обвиняемый возле одного из домов на улице Удмуртской в Ижевске передал должностному лицу взятку в размере 600 тыс. руб. за беспрепятственное подписание актов проверки строительного объекта.

По данным УФСБ по региону, речь идет о приемке работ на станции подготовки воды «Кама—Ижевск». Часть из них были произведены с нарушениями государственных стандартов и с отклонением от проектной документации.

На замруководителя проекта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере» (до 12 лет лишения свободы). Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Вину он признал частично. В суд направлено ходатайство об избрании замруководителя проекта меры пресечения в виде домашнего ареста.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена следователями СК во взаимодействии с региональным УФСБ.