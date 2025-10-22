Российские силы ПВО за четыре часа сбили 13 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 11:00 мск перехватили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Восемь БПЛА сбиты в небе над Дагестаном, три — над акваторией Черного моря, два — над Крымом. Аэропорт Махачкалы вводил временные ограничения на полеты, через четыре часа они были сняты.

В ночь на 22 октября над регионами России были сбиты 33 БПЛА. Больше всего — восемь дронов — уничтожены в небе над Брянской областью.