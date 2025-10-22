Российские силы ПВО за ночь сбили 33 БПЛА

В течение ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по четыре БПЛА сбиты над Ленинградской областью и акваторией Азовского моря, по три — над Крымом, Ростовской и Псковской областями и акваторией Черного моря, два — над Новгородской областью, по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

В Брянской, Ленинградской, Ростовской и Тульской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.