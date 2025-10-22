На Урале уличного музыканта будут судить за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В отношении уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость) составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Федор Акчермышев. По данным Telegram-канала музыканта, протокол составлен из-за исполнения песни Монеточки (Елизавета Гырдымова внесена в реестр иностранных агентов).

Фото: Telegram-канал Евгения Михайлова

Евгения Михайлова задержали 21 октября. Он выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко. В центре Екатеринбурга он исполнял песни Монеточки (внесена в реестр иностранных агентов), Noize MC (Иван Алексеев внесен в реестр иностранных агентов) и других исполнителей.

В отношении него также был составлен протокол о мелком хулиганстве (ч 1. ст. 20.1 КоАП РФ). Ожидается, что судебное заседание пройдет сегодня.

Артем Путилов, Мария Игнатова