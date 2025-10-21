Уличного музыканта на Урале обвинили в хулиганстве за исполнение песен иноагентов

На задержанного в Екатеринбурге уличного музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость) составили протокол о мелком хулиганстве (ч 1. ст. 20.1 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Федор Акчермышев.

Фото: Telegram-канал Евгения Михайлова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит материалы дела 22 октября. Музыканту грозит штраф или арест на 15 суток.

Евгения Михайлова задержали 21 октября, когда он в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко пел в центре Екатеринбурга песни Монеточки (признана иноагентом), Noize MC (признан иноагентом) и других исполнителей. Видеозаписи с выступлений он публиковал в своих социальных сетях.

Артем Путилов, Полина Бабинцева