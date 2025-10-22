Уральского военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени 23 октября

Похороны с погибшим на специальной военной операции (СВО) уральским журналистом, военным корреспондентом «РИА Новости» Иваном Зуевым пройдут в Тюмени, передает ТАСС. Церемония прощания состоится в четверг, 23 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Зуев

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Иван Зуев

Напомним, Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области в результате удара украинского БПЛА, при атаке дронов был также ранен еще один военкор «РИА Новости» Юрий Войткевич — они выполняли редакционное задание. СКР возбудил уголовное дело по ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

Ирина Пичурина