Глава МИД Венгрии Сийярто: речи об отмене саммита Путина и Трампа не идет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа некорректно. Причина тому — отсутствие договоренности сторон о конкретной дате. Венгерский министр среди прочего заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась.

«Я очень надеюсь, что этот саммит состоится. Даты объявлено пока не было, поэтому я не понимаю, что значит "перенос", если даты не было названо»,— сказал господин Сийярто в интервью CNN.

По словам венгерского министра, сегодня он должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей встречи. Господин Сийярто выразил надежду, что после этой встречи ситуация станет «яснее».

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого господин Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.

Анастасия Домбицкая