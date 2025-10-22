Axios: комитет Сената США поддержит три антироссийских законопроекта

Комитет Сената США по международным отношениям сегодня проголосует в поддержку трех антироссийских законопроектов, сообщает Axios со ссылкой на законодателей. Пакет инициатив призван «создать импульс для наказания России», не прибегая к законопроекту о новых санкциях, который «остается в подвешенном состоянии».

Три упомянутых проекта закона предлагают:

внести Россию в список государств-спонсоров терроризма;

ввести экономические санкции против Китая;

каждые 90 дней передавать Украине хранящиеся в США замороженные российские активы.

Сенатор Линдси Грэм предложил законопроект о санкциях, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. В июле Сенат США отложил продвижение инициативы. На этой неделе законопроект США о новых санкциях против России поставили «на паузу».

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого господин Трамп объявил, что в ближайшие две недели намерен встретиться с российским президентом в Будапеште. Накануне президент США сказал, что решение по встрече пока не принято.

Подробности — в материале «Ъ» «На Будапешт нагоняют туману».