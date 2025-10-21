Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутаты побились за девяностые

Госдума отклонила очередную попытку КПРФ закрыть Ельцин-центр

Госдума 21 октября отклонила законопроект КПРФ о прекращении деятельности Ельцин-центра. Коммунистам дали понять, что вычеркнуть из новейшей истории период с 1991 по 1999 год невозможно, а в дискуссии о роли личности в истории могут фигурировать самые разные фамилии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рассмотрения законопроекта о президентских центрах КПРФ дожидалась давно. Новеллу, призванную сохранить возможность создания подобных учреждений только для президентов, избранных после 2000 года, коммунист Владимир Исаков предложил еще в январе 2023-го. «Законопроект рассчитан на то, чтобы прекратить деятельность Ельцин-центра, это если коротко и по факту»,— заявил автор.

Вопросов к Борису Ельцину у господина Исакова и его товарищей нет, поскольку «оценка фракции очевидна и понятна», однако сам центр «выстроен по лучшим лекалам Сороса», продолжил докладчик: «Такие центры есть на Украине — Центр голодомора, в Грузии — Центр репрессий и оккупации, в Прибалтике — центры сталинских репрессий». Через «конкретного человека продвигаются идеи ненависти к России, ко всему русскому», объяснил коммунист.

Комитет Госдумы по культуре инициативу не поддержал. Президентские центры изучают и презентуют историческое наследие России, а период с 1991-го по 1999-й — его неотъемлемая часть, сообщил зампред комитета Сергей Соловьев («Единая Россия»). Кроме того, документ предлагает закрепить за будущими центрами функцию «представления объективной оценки роли личности президента», указал господин Соловьев, но «что подразумевается под объективной оценкой» — неясно.

За неимением других оппонентов коммунисты долго не позволяли господину Соловьеву покинуть трибуну. Они настаивали, что полпред президента Артем Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые «большие чиновники» неоднократно высказывали вопросы к содержанию экспозиций в Ельцин-центре, а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник.

Сергей Соловьев парировал, что не все уральцы являются вандалами, а «жесткая идеология коллег-коммунистов», которые «не дают возможностей высказывать разные мнения», лежит в русле их «многолетней государственной политики».

«Вы требуете объективных оценок, но есть статистическая информация, например, о чудовищном упадке промышленности, вымирании русского народа. Как еще должна быть сформулирована оценка, чтобы вы прислушались?» — наступал Денис Парфенов (КПРФ). В коммунистические времена тоже были «непростые периоды», возражал Сергей Соловьев: «Давайте исключим тогда десятилетия, которые кому-то казались успешными, а кому-то — нет».

«Это же не наша характеристика, это общепризнанный факт»,— настаивал Николай Коломейцев (КПРФ), призывая ознакомиться с докладами экс-премьера Сергея Степашина, фильмом Никиты Михалкова и стенограммами выступлений спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Раскулачивание, отъем собственности и приход к власти большевиков тоже не бесспорный период,— снова парировал Сергей Соловьев.— Вот вы про Ельцина, а можно и про Сталина вспомнить. Хорошего и плохого».

Инициативу поддержали в «Справедливой России — За правду». Хотя Борис Ельцин и проявлял «стойкость в определенных моментах», он все же поучаствовал в «развале Союза», заявил член фракции партии Андрей Кузнецов: «Но об этом ни слова не сказано». Экспозиция центра «очень точно отражает позицию тоталитарной секты "либералы" и какой бы то ни было объективностью и достоверностью там даже не пахнет», поддержал его Анатолий Вассерман. «Но это не причина вообще зачеркивать этот период нашей истории»,— добавил эрудит.

Законопроект был отклонен при 72 голосах за, 1 голосе против и 5 воздержавшихся. Большинство депутатов просто не голосовали.

Григорий Лейба

Каким был первый президент России

«Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве 5 га. "До революции хозяйство отца его было кулацкое, имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук…" Имел, имел, имел… Тем и был виноват — много работал, много брал на себя»
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области в семье раскулаченных крестьян
На фото: Борис Ельцин с родителями — Николаем Ельциным и Клавдией Старыгиной

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать — одну в люльке качать, за другим следить, чтобы не нахулиганил, и по хозяйству — картошку сварить, посуду помыть, воды принести…»
Детство будущего президента прошло в городе Березники Пермской области. В школе Борис Ельцин (слева) хорошо учился и был старостой, но при этом отличался дерзким поведением, конфликтовал с учителями. После седьмого класса его исключили из школы с «волчьим билетом», однако он сумел добиться возможности продолжить учебу в другой школе

Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: М. Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Раньше я о нем (о Михаиле Горбачеве — "Ъ".) думал плохо. Теперь не думаю вообще»
Выступая на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 году, Борис Ельцин подверг критике работу Политбюро, секретариата ЦК и самого Михаила Горбачева. Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина «политически ошибочным», он был освобожден от должности и выведен из состава Политбюро

Фото: Reuters

В конце 1980-х годов Борис Ельцин (на фото с флагом), работавший первым заместителем председателя Госстроя СССР, получил славу опального политика, которая в дальнейшем помогла ему стать лидером демократического движения. В 1990 году Ельцин был избран народным депутатом и председателем Верховного Совета РСФСР. Его политический вес резко увеличился после того, как 12 июня 1990 года Совет принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июля 1990 года, на последнем съезде КПСС, Борис Ельцин в очередной раз выступил с критикой партии и объявил о своем выходе из нее. 19 февраля 1991 года в своем телевизионном выступлении впервые потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи власти Совету федерации, состоящему из руководителей союзных республик

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июня 1991 года на первых в России всенародных выборах Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, получив более 57% голосов. Его противник Николай Рыжков набрал 16,85%

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Вступив в должность президента, Борис Ельцин начал переговоры с Михаилом Горбачевым и главами других союзных республик о подписании нового союзного договора. В августе 1991 года Ельцин возглавил противодействие путчу ГКЧП, превратив Белый дом в центр сопротивления. Выступая с танка у Дома советов, он назвал действия ГКЧП государственным переворотом. В ноябре того же года Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

8 декабря 1991 года Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава парламента Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ, к которому затем присоединилось большинство союзных республик. 25 декабря 1991 года произошла отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР, после которой Ельцин занял резиденцию в Кремле
На фото: с женой Наиной Ельциной

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: В. Родионов / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1990-х годов в России разразился экономический кризис, к которому в дальнейшем добавились и политические противоречия, в первую очередь между исполнительной и законодательной ветвями власти. В марте 1993 года Борис Ельцин (в центре) объявил о подписании указа о введении в стране особого режима управления, а Верховный совет в свою очередь обратился в Конституционный суд, обвинив Ельцина в покушении на конституционные основы российской государственности. Совет также предпринял попытку отстранить Ельцина от власти, а позднее состоялся референдум по вопросу о доверии президенту и Верховному совету. В результате на референдуме был одобрен и социально-экономический курс президента, и политика совета

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Фото: Коммерсантъ / Ю.Феклистов

Конституционный кризис в России вылился в вооруженные столкновения на улицах Москвы, последовавшие за штурмом противниками президента мэрии и телецентра «Останкино» 3 октября 1993 года. Победу Борису Ельцину обеспечила поддержка силовых структур, однако в ходе несогласованных действий войск 3–4 октября в Москве погибло не менее 150 человек, еще более 300 были ранены. Результатом октябрьских событий стал роспуск Верховного совета и принятие новой Конституции в декабре 1993 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В ноябре 1994 года Борис Ельцин (в центре) принял решение о вводе войск в Чечню с целью восстановить конституционный порядок в республике, которая фактически отделилась от России после распада СССР. Первый штурм Грозного оказался непродуманным и привел к большому числу жертв, а в августе 1996 года чеченские боевики выбили федеральные войска из города. Конец Первой чеченской войне положили Хасавюртовские соглашения, согласно которым вопрос о статусе республики был отложен до конца 2001 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К 1996 году рейтинг Бориса Ельцина упал до 3%, однако он решил баллотироваться на второй срок, объявив об этом 15 февраля. Основным противником действующего президента стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, имевший более высокий рейтинг
На фото: с патриархом Алексием II (в центре)

Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

В ходе предвыборной кампании Борис Ельцин (справа) активно ездил по стране, побывав, в том числе, и в Чечне. Его штаб развернул агитационно-рекламную кампанию под названием «Голосуй или проиграешь», в результате чего рейтинговый разрыв между ним и Геннадием Зюгановым заметно сократился

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В первом туре выборов, который состоялся 16 июня 1996 года, Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Геннадий Зюганов — 32,03%, на третьем месте оказался Александр Лебедь (14,52%), которого Ельцин назначил секретарем Совета безопасности. Между первым и вторым турами голосования Борис Ельцин был госпитализирован с инфарктом, но 3 июля появился на избирательном участке санатория в Барвихе. На этот раз Ельцин лидировал с 53,82% голосов, в то время как Зюганов набрал лишь 40,31%
На фото (слева направо): мэр Москвы Юрий Лужков, президент России Борис Ельцин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и председатель Совета федерации Егор Строев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за проблем со здоровьем Борис Ельцин не появлялся перед избирателями вплоть до церемонии инаугурации 9 августа 1996 года, которую также пришлось сократить. В ноябре Ельцину сделали операцию на сердце, во время которой обязанности главы государства исполнял Виктор Черномырдин. К работе президент вернулся лишь в начале 1997 года
На фото: Наина и Борис Ельцины с внуком

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Внешняя политика Бориса Ельцина была, с одной стороны, направлена на налаживание отношений со странами Запада (так, в 1992 году Ельцин заявил, что оружие бывшего СССР не будет нацелено на США), а с другой стороны, на построение новых отношений с бывшими советскими республиками
На фото: Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон, смеющийся над шуткой российского президента о журналистах во время пресс-конференции в Нью-Йорке

Фото: AP / Jim McKnight

31 декабря 1999 года в своем новогоднем телеобращении Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. Он пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России. Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин

Фото: youtube.com

На фото: Борис Ельцин и Владимир Путин во время инаугурации последнего

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Выйдя на пенсию в 2000 году, Борис Ельцин создал собственный благотворительный фонд. В 2001 году экс-президент был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а в 2006 году отпраздновал свое 75-летие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца, которая была вызвана прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. В ночь на 25 апреля в храме Христа Спасителя, который был открыт для всех желающих попрощаться, прошло отпевание. Первый президент России был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

