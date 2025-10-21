Депутаты побились за девяностые

Госдума 21 октября отклонила законопроект КПРФ о прекращении деятельности Ельцин-центра. Коммунистам дали понять, что вычеркнуть из новейшей истории период с 1991 по 1999 год невозможно, а в дискуссии о роли личности в истории могут фигурировать самые разные фамилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев (в центре)

Рассмотрения законопроекта о президентских центрах КПРФ дожидалась давно. Новеллу, призванную сохранить возможность создания подобных учреждений только для президентов, избранных после 2000 года, коммунист Владимир Исаков предложил еще в январе 2023-го. «Законопроект рассчитан на то, чтобы прекратить деятельность Ельцин-центра, это если коротко и по факту»,— заявил автор.

Вопросов к Борису Ельцину у господина Исакова и его товарищей нет, поскольку «оценка фракции очевидна и понятна», однако сам центр «выстроен по лучшим лекалам Сороса», продолжил докладчик: «Такие центры есть на Украине — Центр голодомора, в Грузии — Центр репрессий и оккупации, в Прибалтике — центры сталинских репрессий». Через «конкретного человека продвигаются идеи ненависти к России, ко всему русскому», объяснил коммунист.

Комитет Госдумы по культуре инициативу не поддержал. Президентские центры изучают и презентуют историческое наследие России, а период с 1991-го по 1999-й — его неотъемлемая часть, сообщил зампред комитета Сергей Соловьев («Единая Россия»). Кроме того, документ предлагает закрепить за будущими центрами функцию «представления объективной оценки роли личности президента», указал господин Соловьев, но «что подразумевается под объективной оценкой» — неясно.

За неимением других оппонентов коммунисты долго не позволяли господину Соловьеву покинуть трибуну. Они настаивали, что полпред президента Артем Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые «большие чиновники» неоднократно высказывали вопросы к содержанию экспозиций в Ельцин-центре, а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник.

Сергей Соловьев парировал, что не все уральцы являются вандалами, а «жесткая идеология коллег-коммунистов», которые «не дают возможностей высказывать разные мнения», лежит в русле их «многолетней государственной политики».

«Вы требуете объективных оценок, но есть статистическая информация, например, о чудовищном упадке промышленности, вымирании русского народа. Как еще должна быть сформулирована оценка, чтобы вы прислушались?» — наступал Денис Парфенов (КПРФ). В коммунистические времена тоже были «непростые периоды», возражал Сергей Соловьев: «Давайте исключим тогда десятилетия, которые кому-то казались успешными, а кому-то — нет».

«Это же не наша характеристика, это общепризнанный факт»,— настаивал Николай Коломейцев (КПРФ), призывая ознакомиться с докладами экс-премьера Сергея Степашина, фильмом Никиты Михалкова и стенограммами выступлений спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Раскулачивание, отъем собственности и приход к власти большевиков тоже не бесспорный период,— снова парировал Сергей Соловьев.— Вот вы про Ельцина, а можно и про Сталина вспомнить. Хорошего и плохого».

Инициативу поддержали в «Справедливой России — За правду». Хотя Борис Ельцин и проявлял «стойкость в определенных моментах», он все же поучаствовал в «развале Союза», заявил член фракции партии Андрей Кузнецов: «Но об этом ни слова не сказано». Экспозиция центра «очень точно отражает позицию тоталитарной секты "либералы" и какой бы то ни было объективностью и достоверностью там даже не пахнет», поддержал его Анатолий Вассерман. «Но это не причина вообще зачеркивать этот период нашей истории»,— добавил эрудит.

Законопроект был отклонен при 72 голосах за, 1 голосе против и 5 воздержавшихся. Большинство депутатов просто не голосовали.

Григорий Лейба