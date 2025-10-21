В курском правительстве объединят министерства и сократят зампредов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max рассказал о новой структуре правительства региона. Количество министерств в ней сократится с 24 до 17, а должности заместителей председателя будут упразднены.

Так, власти приняли решение объединить министерство строительства с министерством восстановления и развития приграничья, министерство градостроительства и архитектуры с министерством имущества, а министерство экономического развития с министерством труда и занятости.

Кроме того, министерство правового обеспечения и министерство по тарифам и ценам станут комитетами, а министерство охраны объектов культурного наследия — управлением. Министерство приоритетных проектов и туризма будет упразднено, а его функции частично лягут на министерство экономического развития и занятости населения, а частично — на министерство градостроительной политики.

«Одно из главных нововведений — устранение дуализма. В старой структуре правительства заместители губернатора и заместители председателя правительства по факту выполняли одни и те же функции»,— рассказал господин Хинштейн.

Теперь в Курской области будут работать восемь заместителей губернатора, тогда как ранее их было шесть вместе с пятью зампредами. Первый замгубернатора — председатель правительства региона — в новой структуре будет курировать сферы бюджета и финансов, экономики, здравоохранения и соцобеспечения. Также появится замгубернатора по информационной политике.

О том, что в правительстве Курской области планируется уменьшить число министерств, Александр Хинштейн рассказал вчера на его заседании.

Владимир Зоркий