Хинштейн сохранил команду кураторов блоков в курском правительстве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о кураторах в новой структуре облправительства. Фактически зоны курирования остались за чиновниками, ранее уже занимавшими соответствующие должности.

Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, первым замгубернатора — председателем облправительства останется Александр Чепик. Блок строительства и восстановления приграничья, а также сферы ЖКХ, ТЭК и транспорта будет курировать Елена Атанова, занимающая пост врио министра восстановления приграничья.

Координацией работы министерства цифрового развития, сферы образования и спорта займется Оксана Крутко, ранее также отвечавшая за цифровизацию в статусе врио зампреда. В свою очередь занимавший пост врио зампреда Евгений Лобов продолжит курировать внутреннюю и молодежную политику в регионе, а также станет полномочным представителем в Курской облдуме.

Глава всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и врио замгубернатора Артем Демидов будет курировать блок «Курск-1000» по подготовке 1000-летию облцентра. За взаимодействие с правительством РФ будет отвечать Галина Авдонина, ранее также отвечавшая за представительство региона на федеральном уровне в статусе врио зампреда облправительства.

Сегодня губернатор рассказал, что количество министерств в структуре облправительства сократится с 24 до 17, а должности заместителей председателя будут упразднены.

Егор Якимов