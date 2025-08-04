В Курской области в пятый раз за год сменился министр финансов

С 4 августа исполнять обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области начала Елена Каськова, которая ранее занимала пост заместителя министра. Об этом сообщили в облправительстве. Там пояснили «Ъ-Черноземье», что это «стандартная процедура возложения обязанностей на заместителя при отсутствии руководителя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Каськова стала пятым за год руководителем министерства

Фото: со страницы министерства финансов и бюджетного контроля Курской области «Вконтакте» Елена Каськова стала пятым за год руководителем министерства

Фото: со страницы министерства финансов и бюджетного контроля Курской области «Вконтакте»

«Окончательная кандидатура регионального министра финансов и бюджетного контроля будет определена при формировании правительства Курской области после выборов губернатора»,— подчеркнули в облправительстве.

С середины июля обязанности курского министра финансов исполняла Алла Сивцева, также ранее работавшая замминистра. Об ее отставке официально не сообщалось. 11 июля пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покинула Людмила Гапонова, которая возглавила ведомство после увольнения Инны Апонасенко с поста первого замминистра. Госпожа Апонасенко месяц была и. о. министра, которой стала после отставки Натальи Рудаковой, получившей должность еще в период губернаторства Романа Старовойта.

Егор Якимов