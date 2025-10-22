Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (9-е место) по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по август 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 24,3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 11,4 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» — 10,2 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.09.2025 года — 150,9 млрд рублей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»