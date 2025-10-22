В здании у станции «Бажовская» планируют разместить креативный кластер

Власти Екатеринбурга обсуждают возможность использовать здание бывшего автосервиса на ул. 8 Марта, 63 для размещения туристского креативного кластера, сообщили в мэрии. Оно находится на участке, где планировалось строительство входа на законсервированную станцию метро «Бажовская».

Фото: Борис Ярков

Земля, на которой находится постройка, имела вид разрешенного пользования «земельные участки общего пользования», однако в мэрии рассматривали возможность приспособления здания под социально-значимый объект. Летом администрация начала процедуру изменения назначения участка на «объекты культурно-досуговой деятельности».

Напомним, здание общей площадью 2,4 тыс. кв. м было построено ООО «Промавтосервис» на участке, где планировалось построить вход на станцию метро. В 2019 году мэрия в суде оспорила договор продажи компании участка площадью почти 7 тыс. кв. м, находящегося под зданием — суд постановил снести постройку до октября 2021 года. Позднее заместитель главы города Рустам Галямов заявил, что «глупо сносить» здание, которое может быть использовано в муниципальных нуждах, учитывая, что земля под ним принадлежит городу. Перевести его в муниципальную собственность планировали, так как здание фактически никому не принадлежало.

Ирина Пичурина