Объект у станции «Бажовская» в Екатеринбурге превратят в место культуры и досуга

Власти Екатеринбурга планируют изменить назначение земельного участка над законсервированной станцией метро «Бажовская», где стоит здание, ранее признанное незаконной постройкой. Письмо от администрации города опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Попов, Коммерсантъ Фото: Никита Попов, Коммерсантъ

Как следует из ответа заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, земля, на которой находится самовольная постройка по адресу ул. 8 Марта, 63, имеет вид разрешенного пользования «земельные участки общего пользования», однако сейчас в мэрии рассматривают возможность приспособления здания под социально-значимый объект. Сейчас мэрия начала процедуру изменения назначения участка на «объекты культурно-досуговой деятельности» — это предполагается сделать за полгода.

«Сперва власти Екатеринбурга боролись с самостроем на месте будущей станции метро. Даже в суде доказали, что здание не имеет право на существование. А после того, как собственник бросил объект на произвол судьбы, решили забрать его себе и приспособить для благих целей. Хозяйственный подход!»,— прокомментировал Андрей Альшевских.

Напомним, здание общей площадью 2,4 тыс. кв. м было построено ООО «Промавтосервис» на участке, где планировалось строительство входа на законсервированную станцию метро «Бажовская». В 2019 году мэрия в суде оспорила договор продажи компании участка площадью почти 7 тыс. кв. м, находящегося под зданием. Планировалось, что компания снесет постройку до октября 2021 года. Позднее Рустам Галямов заявил, что «глупо сносить» здание, которое может быть использовано в муниципальных нуждах, учитывая, что земля под ним принадлежит городу. Перевести его в муниципальную собственность планируют, поскольку сейчас здание фактически никому не принадлежит.

Ирина Пичурина