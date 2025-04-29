Мэрия Екатеринбурга не будет сносить незаконное здание над станцией «Бажовская»

Администрация Екатеринбурга не планирует сносить здание на ул. 8 Марта, 63, расположенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» и признанное незаконной постройкой. Его приведут в соответствие с правилами землепользования и застройки и будут добиваться передачи в муниципальную собственность. Соответствующий ответ прокуратуры на депутатский запрос опубликовал депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии «Ъ-Урал» подтвердили, что сносить здание не будут. Перевести его в муниципальную собственность планируют, поскольку сейчас здание фактически никому не принадлежит.

Как следует из ответа, опубликованного господином Альшевских, суд признал постройку незаконной и обязал ответственную компанию снести ее. «Судебное решение в части сноса самовольной постройки в добровольном порядке ООО "Промавтосервис" не исполнено, указанное юридическое лицо ликвидировано»,— указано в документе. При этом возможный снос здания за счет муниципального бюджета прокуратура признала неэффективным, поскольку затраченные средства возмещены не будут.

Здание общей площадью 2,4 тыс. кв. м было построено ООО «Промавтосервис» на участке, где планировалось строительство входа на законсервированную станцию метро «Бажовская». В 2019 году мэрия в суде оспорила договор продажи компании участка площадью почти 7 тыс. кв. м, находящегося под зданием. Планировалось, что компания снесет постройку до октября 2021 года. Позднее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что «глупо сносить» здание, которое может быть использовано в муниципальных нуждах, учитывая, что земля под ним принадлежит городу.

Напомним, станцию метро «Бажовская» в Екатеринбурге планируют расконсервировать для строительства второй ветки метро, которая пройдет до Академического района через Юго-Западный район. Строительство станции начали в 1992 году и планировали завершить после 1997 года, следом за «Геологической». Однако в 2003 году работы заморозили, чтобы быстрее ввести станции «Чкаловская» и «Ботаническая».

Анна Капустина