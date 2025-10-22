Спрос на путешествия на ноябрьские праздники у краснодарцев вырос на 15%

В 2025 году спрос на туры в период ноябрьских праздников у краснодарцев вырос год к году на 15%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Чаще всего для путешествий в это время жители кубанской столицы выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск и Эсто-Садок. Больше всего спрос в сравнении с прошлым годом вырос на туры в Санкт-Петербурге (на 20%) и Сочи (на 18%).

По данным экспертов «Островка», чаще всего туристы из Краснодара путешествуют парами — на двух взрослых без детей приходится 51% всех бронирований. Каждое пятое бронирование совершают соло-туристы (22%), семьи с детьми составляют 18% от общего объема турпотока краснодарцев, а компании взрослых от трех человек — 9%.

При выборе объектов размещения жители Краснодара отдают предпочтение отелям категории три звезды, на них приходится 21% бронирований. Популярны также гостевые дома (20%) и апартаменты (18%). На отели без звезд и четырехзвездочные гостиницы приходится по 16% бронирований, на пятизвездочные и одно-двухзвездочные — по 3%. Реже путешественники выбирают кемпинги, глэмпинги, коттеджи (2%) и хостелы (1%).

«Туристы начали планировать отдых на ноябрьские праздники заранее — уже с середины сентября число бронирований стало активно расти. Многих к поездке подтолкнула удобная конфигурация выходных — россиян ждут три дня отдыха подряд, включая понедельник и вторник. Это идеальные условия для короткой поездки по своему или соседнему региону»,— прокомментировала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

По данным аналитиков «Островка», в целом спрос на путешествия по России на праздники в этом году выше, чем в прошлом: россияне совершили почти на треть больше бронирований. В топ направлений входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Псков, Кисловодск и Тула. Спрос на зарубежные направления вырос на 28%. В десятке стран-лидеров — Белоруссия, Турция, Узбекистан, Таиланд, Япония, Китай, ОАЭ, Армения, Италия, Грузия.

Маргарита Синкевич